Киев передал ДНР и ЛНР 15 пленных

В районе контрольно-пропускного пункта въезда/выезда "Майорск" украинская сторона передала представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 15 пленных.

Десять человек были переданы так называемому уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой, пятеро - руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольге Кобцевой.

"Я надеюсь, что у девяти из тех, кто сегодня выходит, будут на руках акты помилования от президента Украины. Это было первое требование в Минске, чтобы они были процессуально очищены. Семь женщин будет в этом списке, из них одну девушку, Андриенко Александру, мы очень давно ждали. Девушка перенесла в плену такое, что ей не позавидуешь", - сказала Морозова.

Как сообщали ранее "Комментарии" , боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики" готовы провести с Киевом обмен пленными по формуле "228 на 8". Они готовы передать украинской стороне восемь "процессуально очищенных украинских пленных".

Напомним, позже руководство самопровозглашенной "Донецкой народной республики" предложило произвести с Киевом обмен пленными по формуле "690 на 47".