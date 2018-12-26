Киев получил заказанные польские трамваи Pesa

В декабре в Киев были доставлены последние трамваи производства польской компании Pesa Bydgoszcz из тех, которые должно было получить КП "Киевпастранс".

Теперь в Киеве есть 47 трамваев Pesa: 37 - доставленных по контракту 2017 года, 10 - поставленных в 2016 году, сообщает ЦТС.

Два последних вагона, No796 и No797, прибыли в Киев в пятницу, 21 декабря.

Напомним, что 26 декабря 2016 года Pesa Bydgoszcz завершила выполнение первого контракта с КП "Киевпастранс" - на поставку 10 трамваев на сумму 11,5 млн евро.

В июле 2017 года Pesa выиграла тендер на поставку еще 40 низкопольных трамваев в Киев, договор был подписан в августе того же года. Стоимость второй партии трамваев от польского производителя составила 61 млн евро или 1,813 млрд грн.

Ожидалось, что все 40 трамваев будут в Киеве до конца 2017 года. Но первая поставка состоялась только в ноябре, а до конца прошлого года парк столичных трамваев пополнился только 25 вагонами Pesa. Как пояснил в интервью ЦТС директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, объем поставок зависел от средств, выделяемых на это из городского бюджета. Из-за изменений валютного курса, в итоге партию из 40 трамваев, предусмотренную договором, сократили до 37.

В октябре текущего года в КГГА анонсировали открытие центра крупноузловой сборки трамваев Pesa в Киеве.