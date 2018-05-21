Киев попросит УЕФА снять рекламные баннеры с логотипом "Газпрома"

В КГГА назвали логотип "Газпрома" на баннерах УЕФА "неприятной неожиданностью"

Фото: баннер УЕФА с логотипом "Газпрома" (facebook.com-natasha.plahuta)

Киевская городская госадминистрация (КГГА) обратится в УЕФА с просьбой снять рекламные баннеры по финала Лиги Чемпионов в Киеве, где используется логотип "Газпрома". Об этом сказал представитель КГГА по вопросам организации финалов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд в Киеве Андрей Мирошниченко, передает КГГА.

"В процессе переговоров с УЕФА было определено, что при организации "Фестивального городка" обусловлена активация всех партнеров УЕФА, кроме "Газпрома". Мы благодарны УЕФА за понимание и за то, что они пошли на отказ от промо-стенда этой компании, официальной локации и отдельной рекламы, вроде Adidas, MasterCard, Lays и других спонсоров. Ведь город не в праве вмешиваться в спонсорские отношения УЕФА. Однако, даже упоминание лого компании среди общего перечня спонсоров Лиги Чемпионов стало для нас неприятной неожиданностью", - сказал Мирошниченко.

Он добавил, что Киев ведет дополнительные переговоры по решению этого вопроса.

Добавим, что финал Лиги Чемпионов состоится 26 мая в 21:45 на НСК "Олимпийский". В финал вышли ФК "Реал Мадрид" и ФК "Ливерпуль".

Напомним, в Киеве в фан-зоне Лиги Чемпионов на Крещатике появились баннеры с логотипом российской компании "Газпром".

Источник: rbc.ua

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