Киев признали одним из лучших городов Европы по рентабельности

Мэр Киева Виталий Кличко получил в Каннах награду, присужденную столице в номинации "Лучшие европейские города будущего с точки зрения рентабельности", на котором город на берегу Днепра вошел в тройку лидеров. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Эти награды Киев получил в конкурсе издание Foreign Direct Investment Magazine "Европейские города и регионы будущего 2018/2019". Церемония состоялась в рамках международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах.

Кроме того, Киев отметили в десятке лучших европейских городов будущего по стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.

Кличко поблагодарил за признание усилий и перспектив Киева и отметил, что привлечение инвестиций в столицу для него как для мэра является одним из главных приоритетов.

Кроме того, в планах мэра Киева значится выступление на панельной дискуссии на тему "Вызовы для Украины, которые могут повлиять на ее соседей", а также встречи с госсекретарем Министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Гунтером Адлером, мэрами Познани и Лейпцига, представителями крупного международного бизнеса.

Ранее UBR.UA сообщал, что Львов вошел в десятку лучших городов будущего Европы.