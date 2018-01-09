Киев признан самым дешевым городом для туристов

Киев признан самым дешевым городом для путешествий

В рейтинге оценивались 100 городов со всего мира.

Столица Украины возглавила рейтинг городов мира для наиболее экономного путешествия 2018-го года, сообщает ТСН.

Рейтинг "100 мест мира для путешествия 2018 года: от самых дорогих до самых дешевых" составила британская туристическая компания Hoppa. В списке были указаны города и суммы, которые туристы используют там в среднем за сутки.

Как подсчитали составители рейтинга, в Киеве за аренду жилья, трехразовое питание, разные напитки и экскурсии - путешественнику придется заплатить в среднем 65 фунтов стерлингов (около 2500 гривен) за день.

В пятерку самых бюджетных кроме Киева вошли:

Каир, Египет - 79 фунтов стерлингов,

Сиемреап, Камбоджа - 79 фунтов стерлингов

Манила, Филиппины - 70 фунтов стерлингов

Анталия, Турция - 70 фунтов стерлингов

Рейтинг составлялся с учетом нескольких показателей, важнейшими из которых были стоимость жилья, обеда в ресторане и в бюджетной закусочной.

Так, поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов. Так, арендовать квартиру в Киеве, по данным агентства, стоит около 42 фунтов стерлингов за сутки (около 1600 грн).

По стоимости жилья дешевле Киева оказались: Денпасар (Индонезия), Анталия (Турция), Пхукет (Таиланд) и Джакарта (Индонезия).

Вместе с тем, самым дорогим городом для путешествия 2018 года признан Нью- Йорк, США. Чтобы отдыхать здесь, туристы ежедневно тратят около 346 фунтов стерлингов, а это более 13 тысяч гривен.