Киев признан самым опасным городом Европы: 3 причины

Киев считают опасным из-за противостояния с Россией, большого количества опасных протестов, а также краж.

Об этом говорится в индексе качества жизни в разных городах мира, который ежегодно публикует одна из крупнейших в мире консалтинговых фирм Mercer пишет Business Insider.

Рассмотрев 450 городов по всему миру, Mercer учитывает следующие показатели: политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы), экономическая среда (валютно- обменные нормативные акты, банковские услуги), социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы), медицинские и оздоровительные аспекты.

Напомним, статистика краж и грабежей в Киеве за первые пол года в 2016 выросла в 3 раза.