Киев ужесточает карантин: проезд в транспорте только по пропускам

Карантин в Киеве со следующей недели будет существенно ужесточен. Проезд в транспорте в Киеве с 23 марта будет только по пропускам

Новые ограничения сегодня были приняты на заседании городской коммисии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС, подробнее о решении - в материале РБК-Украина.

Так, по данным Минздрава, в Украине официально подтвержден коронавирус у 41 человека, в частности 3 случая - в Киеве.

"Учитывая увеличение числа больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз НАН Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мер относительно возможного инфицирования 22,2 млн человек в Украине, а также учитывая число населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы применения мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, были рассмотрены 17 марта 2020 года на внеочередном заседании комиссии...", - говорится в документе.

В частности, 20 марта в Киеве был введен режим ЧС, а до этого в рамках борьбы с распространением коронавируса в городе закрыли метро на время карантина, а также ввели ограничение на проезд в общественном транспорте - не более 10 пассажиров. Также в Киеве закрыты рынки и магазины, кроме продуктовых.

Карантин в Киеве ужесточают.

21 марта карантинные меры в Киеве решили ужесточить. В частности, комиссия приняла следующие решения: