Киев захлестнула волна квартирных краж

Воры стали наглее и опаснее

Этим летом в столице Украины был зафиксирован всплеск активности квартирных воров. По данным киевского Управления полиции охраны, в июне-августе люди подали на треть больше заявлений о взломах своих жилищ. Больше всего их поступило в Дарницком, Днепровском и Оболонском районах, а меньше всего - в Печерском.

Хотя в целом по году пока сохраняется положительная статистика: число квартирных краж уступает показателям 2016-го на 35%, и составляет 3720.

Что по-настоящему настораживает - это неподдельная наглость, с которой преступники начали совершать свои преступления в последнее время. Они стали не просто смелее, но и откровенно опаснее.

Замначальника Управления полиции охраны в г. Киеве Виктор Веклич отметил: если раньше воры старались обнести жилье, когда хозяев не было дома, то сейчас все чаще нападают на квартиры с жильцами. И нередко дело доходит до пыток, и применения огнестрельного оружия в случае погони.

При этом домушники расширяют сферу своей деятельности, не ограничивая себя лишь первыми и последними этажами домов. В ход идут высокие лестницы, и грабители попадают через окна в квартиры вторых и третьих этажей. Причем, новые тенденции подтверждают, как правоохранители, так и частные охранные фирмы.

"У нас количество реагирований не уменьшилось, а количество обращений по вопросам охраны и безопасности увеличилось. За лето количество обращений людей без сигнализации выросло примерно на 20%", - рассказал UBR.ua гендиректор охранного холдинга "Шериф" Дмитрий Стрижов.

Как и прежде, воруют все, что попадает под руку. И не только то, что можно продать, но и съесть - не брезгуют даже продуктами питания.

Несмотря на рост интереса к охранным услугам, силовики уверяют, что не повышали свои цены. Например, подключение квартиры на охрану по-прежнему стоит от 500 грн на беспроводное оборудование. И время от времени людям даже предлагают скидки.

Комплексное оборудование дороже. По словам Виктора Веклича, у полиции со скидкой цена минимального набора услуг по оборудованию помещения сигнализацией составит 7-7,5 тыс. грн, без скидки - 8,5-9 тыс. грн.

При этом силовики советуют вложиться не только в их сигнализацию, но и в качественные двери и замки. Те выиграют немного времени для патруля, который будет ехать на место взлома после получения сигнала на пульт охраны.

Хороший замок можно дополнительно оборудовать специальным датчиком, который будет оповещать полицию о любых подозрительных манипуляциях. Вплоть до мелких пакостей вредного соседа, который может попробовать залить замок клеем. Стоит такое устройство около 2 тыс. грн.

Еще один способ защиты ценностей - сейф - убережет только от рывковых краж.

"Встроенный сейф спасает от воришек, которые грабят по принципу хватай и беги. А вот профессиональные грабители, скорее всего, смогут их вскрыть, если в квартиру или дом не прибудут сотрудники охраны. Это дело времени", - заверил Дмитрий Стрижов.

Одной из самых дешевых на сегодня моделей сейфов на одно отделение, без кодового замка, с одним ключом обойдется примерно в 700 грн (модель Paritet- K L.16.K). А вот огнестойкий сейф с электронным замком, внутренним кассовым отделением может обойтись уже в 10-15 тыс. грн (модель Onix F30CL I.70.E).

При этом железный ящик настоятельно рекомендуют встроить в стену и скрыть от посторонних глаз. Его можно установить, скажем, в гардеробной за фальш- панелью или, как показывают в кино, в стене за картиной. Вариантов - масса.

"Спрос на услуги монтажа сейфов значительно вырос. Также желательно, чтобы вместо ключа сейф открывался, например, картой или с мобильного. Отсутствие замочной скважины, как правило, вводит вора в ступор. Но сейфом нужно и правильно пользоваться: к примеру, не стоит забывать прятать туда золотые украшения, даже если вы пользуетесь ими каждый день. Люди этим часто пренебрегают", - заметил в беседе с UBR.ua директор предприятия GeoSecurity Дмитрий Сосула.

Кроме того, эксперты советуют не пренебрегать простыми проверенными приемами, чтобы отвадить преступников.

"Можно договориться с соседями, чтоб они периодически наведывались к вам в квартиру, включали свет, радио и т.д. Если вы живете на первых этажах и у вас нет решеток на окнах, то поставьте хотя бы на подоконнике вазоны, которые вор зацепит при попытке влезть в квартиру. Тогда есть шанс, что кто- то услышит шум и вызовет помощь", - привел несколько примеров Виктор Веклич.