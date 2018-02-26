"Киевавтодор" рекомендует киевлянам не пользоваться автомобилями до 1 марта из-за непогоды

"Киевавтодор" рекомендует киевлянам не пользоваться автомобилями до 1 марта из-за ухудшения погодных условий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий, по возможности, не пользоваться личным авто, а отдать предпочтение общественному транспорту. Просим также водителей быть внимательными на дорогах и не оставлять свои авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", - отмечается в сообщении.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, 27 и 28 февраля в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий, в частности снижение температуры воздуха и осадки в виде снега.

Напомним, в Украине в течение недели сохранится морозная погода, в большинстве областей ожидается снег.

24 февраля в Киеве для уборки снега привлекли более 500 единиц техники.