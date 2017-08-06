Киевлян предупредили о мощных грозах со шквалами и градом

Сегодня, 6 августа, в Киеве и области ожидаются грозовые дожди и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что в ближайшие три часа и до конца суток в столице и Киевской области ожидаются грозы, сильный дождь и шквалы 15-20 м/сек. В отдельных районах Киевской области может пройти град.

Также сообщается, что подобная ситуация с погодой будет и завтра, 7 августа.

Ранее сообщалось, что сегодня, 6 августа, в западных, южных и центральных областях Украины ожидается гроза. Температура воздуха в течение дня ожидается 28-36 градусов выше нуля.