Киевлянин стал 10-миллиардным пассажиром Uber

На момент рекорда такси заказало 173 человека, среди которых был житель Киева.

10 июня 2018 года Uber достиг рекордной отметки в 10 миллиардов поездок. Среди 173 человек, которые заказали такси в исторический момент, был пассажире из столицы Украины Киева.

На момент рекорда пользователи заказали 173 поездки, которые состоялись на пяти континентах в 21 стране в 93 городах в том числе и в столице Украины. Поездка в Киеве, которая внесла свой вклад в эту отметку, имела протяжность 2,85 км и была осуществлена сервисом UberX с Подола к центру города. Стоимость поездки составила 93,35 грн.

10-миллиардная поездка Uber была осуществлена через 8 лет и 10 дней после первой. Более половины всех заказов было сделано за последние 13 месяцев.

Полный список стран, в которых достигнуто 10-миллиардную отметку: Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Египет, Франция, Индия, Иордания, Мексика, Пакистан, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Южная Африка, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

В целом компания Uber предоставляет услуги на шести континентах, где обслуживает жителей 65 стран. Желающие могут воспользоваться сервисом в более чем 600 городах.

Напомним, что Uber вынудил таксистов брать 6-часовые паузы. Компания вводит новые меры для улучшения обслуживания своих пассажиров. Так, теперь водители, которые находятся за рулем более 12 часов, будут переводиться в автономный режим.

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