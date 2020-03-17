"Киевпастранс" обнародовал список маршрутов наземного транспорта, которые заменят закрывающееся до 3 апреля метро

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля. В связи с этим, КП "Киевпастранс" напоминает маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро", - говорится в сообщении.

Так, по красной Святошинско-броварской линии метрополитена от ст.м. Академгородок до ст. м. Лесная будут курсировать автобусы NoNo 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118, троллейбусы NoNo 5,7, 43,50, трамваи NoNo 1, 3, 14, 15, 18 и маршрутное такси No 228.

По зеленой Сырецко-Печерской линии от ст. м. Красный Хутор до ст. м. Сырец будут курсировать автобусы NoNo 51, 63, 45, 91, троллейбусы NoNo 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к, трамваи NoNo 14, 15, 18 и маршрутные такси NoNo 220, 516, 155, 166, 500.

По синей Куреневско-Красноармейской линии от ст. м. Героев Днепра до ст. м. Теремки будут курсировать автобусы NoNo 19, 51, 62, 73, 72, 119, троллейбусы NoNo 11,12, 42Д, 43, 45, трамваи NoNo 11, 12, 16, 17, 19 маршрутные такси No 155, 166, 500.

Также в КГГА напомнили, что с 18 марта пассажиры смогут пользоваться транспортом только при наличии имеющихся медицинских масок.

Закрыть