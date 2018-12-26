Киевские власти перенесли запуск продажи электронного билета для коммунального транспорта

Презентация электронного билета для коммунального транспорта Киева должна была состояться в среду, 26 декабря. Ее перенесли по техническим причинам.

Киевская городская государственная администрация перенесла запуск продажи электронного билета для оплаты проезда в коммунальном транспорте на январь. Об этом сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на представителя КГГА.

По словам собеседника агентства, презентация переносится по техническим причинам и состоится уже после праздников.

По данным агентства, билет должны были презентовать сегодня.

30 октября в общественном транспорте Киева в тестовом режиме ввели единый электронный билет.

7 мая 2017 года в Украине вступили в силу законодательные изменения в некоторые акты относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Авторы инициативы пояснили, что существующая система оплаты и контроля проезда является устаревшей и имеет много недостатков.