Киевские власти выделили еще 25 млн гривен на Евровидение-2017

Во вторник, 25 апреля, в ходе пленарного заседания Киевского городского совета депутаты внесли ряд изменений в городской бюджет на 2017 год. Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Депутаты приняли решение выделить дополнительные средства на проведение международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в размере почти 25 миллионов гривен.

На систему видеонаблюдения в местах, где находятся локации конкурса, будет направлено больше 19 миллионов гривен.

Руководитель бюджетной комиссии Киевского городского совета Андрей Странников отметил, что еще пять миллионов гривен выделили на приобретение урн с целью обеспечения надлежащего уровня благоустройства Киева во время проведения Евровидения.

Полмиллиона гривен направлено для привлечения волонтеров и 125 тысяч гривен предназначено для благоустройства территории Национального историко- культурного музея "Киевская крепость", который является одной из развлекательных зон международного песенного конкурса.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве Арку дружбы народов заклеивают бумагой пяти разных цветов к проведению Евровидения-2017.