Киевский финал Лиги чемпионов обслужит бригада арбитров из Сербии

УЕФА назначил арбитра, который будет судить финальный матч Лиги чемпионов, где встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". На киевском финале будет работать сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем. О назначении 45-летнего рефери сообщает официальный сайт главной футбольной европейской организации.

Мажичу будут помогать его соотечественники Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Четвёртым судьёй будет француз Клемен Турпен, дополнительные помощники судьи - Ненад Джокич и Данило Груич.

Отметим, что Милорад Мажич является арбитром международной категории ФИФА с 2009 года.

В текущем сезоне работал на четырех матчах Лиги чемпионов и двух встречах Лиги Европы. В прошлом году судил финал Кубка Конфедераций Чили - Германия (0:1), а в 2016-м - Суперкубок УЕФА "Реал" - "Севилья" (3:2).

Также арбитр из Сербии обслуживал матчи чемпионата мира-2014 и Евро-2016, и будет представлять страну на ЧМ-2018 в России.

Встреча между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится 26 мая, в субботу, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что британские болельщики шокированы ценами на жилье в Киеве в день финала ЛЧ. По материалам: Sport Arena /