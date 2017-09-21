Киевский горсовет создал муниципальную охрану

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты создали коммунальное предприятие Муниципальная охрана. Об этом сообщает пресс- служба Киевского городского совета.

Предполагается, что КП Муниципальная охрана будет обеспечивать охрану коммунального имущества территориальной общины города Киева и предоставлять услуги охраны другим субъектам хозяйствования.

Сегодня услуги по охране объектов коммунальной собственности осуществляются субъектами хозяйствования государственной и частной собственности, договоры с которыми заключаются на конкурсной основе.

"Важным аспектом является привлечение к работе на предприятии участников боевых действий на востоке Украины, что станет хорошим методом адаптации и социальной защиты ветеранов АТО", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, Киев сейчас платит в год за охрану коммунального имущества почти 300 млн грн. "Это коммунальное предприятие поможет в разы сократить расходы", - сказал Кличко.

Финансовое обеспечение КП Муниципальная охрана составляет 2,5 млн грн. "Это оборотные средства на 3 месяца, чтобы предприятие имело возможность начать работу. Далее коммунальное предприятие с увеличением перечня охранных объектов будет самостоятельно наращивать экономические показатели", - уточнили в пресс-службе.

Муниципальная охрана сможет также разрабатывать и создавать собственную продукцию в сфере охранной деятельности, а также средства программного обеспечения для охранной и пожарной сигнализации.

Решение поддержали 61 депутат.