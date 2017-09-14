Киевское метро изменит работу из-за матча на "Олимпийском"

Руководство метрополитена внесло изменения в работу станций метро в четверг, 14 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч между командами "Динамо" и "Скендербеу". Из-за этого станции "Дворец Спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" изменят график работы.
"Перед началом матча, с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход. В настоящее время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки", - отметили в пресс-службе.
При этом уже после окончания поединка возможно введение ограничения для пассажиров на вход на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
Как сообщал NewsOne ранее, камеры со встроенной системой распознавания лиц планируют установить на всех входах-выходах станций метро в Киеве.
NewsOne
https://newsone.ua/