Киевское метро изменит работу из-за матча на "Олимпийском"

Руководство метрополитена внесло изменения в работу станций метро в четверг, 14 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч между командами "Динамо" и "Скендербеу". Из-за этого станции "Дворец Спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" изменят график работы.

"Перед началом матча, с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход. В настоящее время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки", - отметили в пресс-службе.

При этом уже после окончания поединка возможно введение ограничения для пассажиров на вход на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Как сообщал NewsOne ранее, камеры со встроенной системой распознавания лиц планируют установить на всех входах-выходах станций метро в Киеве.

NewsOne

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