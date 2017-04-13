Киевсовет хочет ограничить продажу алкоголя во время Евровидения

Ограничения предусматриваются с 4 мая по 15 мая на территории, прилегающей к Еврогородку, и с 8-го по 13 мая вокруг Международного выставочного центра

Киевский городской совет намерен ограничить реализацию алкоголя во время международного песенного конкурса Евровидение возле локаций конкурса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета.

"В четверг на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики депутаты поддержали обращение Национальной полиции об ограничении продажи спиртных напитков во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017", - говорится в сообщении.

Речь идет о запрете продажи пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и вин столовых в пределах отдельных территорий города Киева для минимизации рисков возникновения правонарушений во время Евровидения-2017.

В соответствии с предложениями Национальной полиции, ограничения предусматриваются с 4 мая по 15 мая на территории, прилегающей к Еврогородку, и с 8 по 13 мая на территории вокруг Международного выставочного центра.

12 апреля Хозяйственный суд Киева обязал городской совет отменить решение о запрете реализации алкогольных и слабоалкогольных напитков с 23:00 до 10:00.