Киевсовет отобрал 8 га земли в Киеве у музыканта Яна Табачника

Депутаты Киевского городского совета расторгли договор с общественной организацией "Международный творческий центр Яна Табачника" на аренду земельного участка в Киеве на Днепровской набережной, сообщила пресс-служба Киевсовета.

Соответствующий земельный участок площадью 8,15 га решением Киевсовета в 2003 году был передан "Международному творческому центру Яна Табачника" в долгосрочную аренду сроком на 25 лет для строительства, эксплуатации и обслуживания элитарного клуба "Честь имею".

"Данное решение не учитывало выводов Государственного управления экологии и природных ресурсов и не удовлетворяло нормы Водного и Земельного кодексов Украины. В соответствии с этим, Киевсовет в 2005 году отменил предыдущее решение и обязал Главное управление земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации прекратить договор аренды соответствующего земельного участка... Однако в 2008 году, согласно следующему решению, землю опять отдали в аренду "Международному творческому центру Яна Табачника", - говорится в сообщении.

В Киевсовете считают, что такое решение препятствовало реализации планов территориальной общины Дарницкого района по созданию на этом участке парка "Берковщина". В связи с чем Киевсовет и расторг соответствующий договор аренды. Решение поддержало 79 депутатов.

Аккордеонист и композитор Ян Табачник являлся народным депутатом трех созывов от Партии регионов.

По материалам: Интерфакс-Украина