Киевсовет переименовал Московский мост в Северный

Киевский городской совет переименовал Московский мост. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Теперь мост, соединяющий Оболонь и жилой массив Троещина, будет называется Северный.

За это решение проголосовали 82 из 89 депутатов Киевсовета.