Киевсовет переименовал Московский мост в Северный

22 февраля 2018, 13:39
 Общество Источник: ЛІГАБізнесІнформ

Киевский городской совет переименовал Московский мост. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Теперь мост, соединяющий Оболонь и жилой массив Троещина, будет называется Северный.

За это решение проголосовали 82 из 89 депутатов Киевсовета.

 

Источник: ЛІГАБізнесІнформ
 
 
 