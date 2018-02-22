Киевсовет переименовал Московский мост в Северный

Киевский городской совет переименовал Московский мост. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Теперь мост, соединяющий Оболонь и жилой массив Троещина, будет называется Северный.
За это решение проголосовали 82 из 89 депутатов Киевсовета.
Киевский городской совет переименовал Московский мост. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Теперь мост, соединяющий Оболонь и жилой массив Троещина, будет называется Северный.
За это решение проголосовали 82 из 89 депутатов Киевсовета.
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