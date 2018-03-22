Киевсовет утвердил переименование семи столичных улиц

На пленарном заседании в четверг, 22 марта, депутаты Киевского городского совета поддержали ряд переименований столичных улиц и переулка. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Согласно решению, уточнены названия двух улиц и переулка. Изменения касаются их написания: улица Алма-Атинская в Днепровском районе теперь будет называться Алматинская, а улица Кустанайская и переулок Кустанайский в Голосеевском районе будут называться улица Костанайская и переулок Костанайский.

Переулку Ладо Кецховели в Подольском районе вернули его историческое название - переулок Воздвиженский.

Кроме того, были переименованы шесть улиц: ул.Гайдара в Голосеевском районе переименована в ул.Семьи Праховых, ул.Петровского в Деснянском районе - в ул.Василия Щавинского, ул.Новороссийская в Днепровском районе - в ул.Опришковскую, ул.Александра Горовица в Соломенском районе - в ул.Василия Барки, пер.Михаила Реута в Печерском районе - в пер.Памвы Беринды, ул.Пугачева в Шевченковском районе - в ул.Академика Ромоданова.

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