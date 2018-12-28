В компании уверяют, что дают людям право выбора, и не допускают принудительных переключений на непонятные планы

Украинский мобильный оператор Киевстар отказывается от старых тарифных планов. С 15 января по 15 февраля 2019 года перестанут работать 13 пакетов, которые вводились 5 и более лет назад.

У людей есть больше двух недель, чтобы подобрать себе новый тариф. Информация о закрытии старых пакетов рассылается людям в виде смс- сообщений. По отдельным, старым архивным тарифам, где обслуживается мало абонентов, специалисты call-центра обзванивают людей.

"В связи с прекращением действия некоторых старых тарифных планов, группе абонентов было предложено выбрать и самостоятельно перейти на любой другой действующий тариф Киевстар. Только в том случае, если абонент не сделает свой выбор самостоятельно, компания предложит ему обслуживание в тарифном плане, с учетом использования услуг мобильной связи по его номеру", - заверила UBR.ua ведущий специалист по связям с общественностью компании "Киевстар" Ирина Леличенко.

Список тарифов, которые пойдут "под нож": XXL; Базовий; Безлім + Київстар; Класичний; Комфорт; Ультра Комфорт; Вільний Київстар 35; Вільний смартфон; Би29; 5+0 Новий!; Вільний Київстар; Комфорт+; Київстар 3G онлайн 2017.

Напомним, в конце ноября 2018 года еще один крупный украинский мобильный оператор Vodafone Украина также закрыл более 60 устаревших тарифных планов.