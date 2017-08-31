"Киевстар" поднимет цены для своих абонентов

С 1 сентября мобильный оператор "Киевстар" значительно повышает тарифы для контрактных абонентов. Об этом сообщат пресс-служба компании.

После повышения цен самый дешевый пакет услуг подорожает в два раза (с 35 до 70 гривен), а цена самого дорого вырастет на 250 гривен.

1 сентября абоненты устаревших тарифных планов будут автоматически переведены на новые.

Как будут менять тарифные планы

Абоненты с тарифными планами "Київстар Комфорт 35", "Київстар Безлім 35", "Вільний Київстар 35" и "Київстар Комфорт 50" будут переведены на тарифный план "Все за 70+".

Тех, кто пользуется тарифами "Київстар Безлім 50", "Київстар Комфорт 55", "Вільний Київстар 55", "Київстар Комфорт 75", "Київстар Комфорт 70", "Київстар Безлім 70" и "Київстар Комфорт 95" переведут на тариф "Все за 110".

Пользователи тарифов "Київстар Безлім 100", "Київстар Комфорт 100" и "Київстар Комфорт 130" с 1 сентября перейдут на тариф "Все за 175"

Тарифы XXL и "Необмежений Ексклюзивний" превратятся во "Все за 250".

Абонентов тарифного плана "Необмежений Легкий +" переведут на тариф "Все за 350"

А абонентов "Необмежений Простір", "Київстар Комфорт 400" и "Київстар Комфорт 400+" - на "Все для VIP".

Кроме того, "Киевстар" повышает абонентную плату в тарифе "Абсолютний Необмежений" с 850 до 1100 гривен в месяц.

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