Кира Муратова о своем судействе "Оскара": "Мне было приятно, но напрямую со мной пока не связывались"

Национальный союз кинематографистов Украины объявил, что 28 июня 2017 года кинорежиссера Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии.

По информации, предоставленной НСКУ, Кира Георгиевна Муратова - академик Национальной академии искусств Украины, народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Государственной премии имени Александра Довженко и многочисленных профессиональных наград - стала одним из 774 кинематографистов, которых в свои ряды пригласила Американская академия кинематографических искусств и наук.

Ежегодно Академия вручает самые престижные в мире награды деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов известные как премии "Оскар". В этом году членом киноакадемии стала Кира Муратова. Мы поговорили с Кирой Георгиевной, и она рассказала нам, что напрямую с ней пока не связывались.

- Непосредственно из Америки мне никаких официальных сообщений не приходило, - рассказала нам Кира Муратова. - Сообщили об этом из союза, и мне было очень приятно, но я ничего об этом не знаю. Если они со мной свяжутся, тогда я уже спрошу у них, что это значит.

Также стало известно, что на ближайшую сессию Одесского городского совета вынесли проект решения о том, чтобы присвоить Кире Муратовой звание "Почетный гражданин Одессы". На это известный режиссер отреагировала с долей скептицизма.

- Опять-таки, очень приятно, но попросту говоря - и что я с этого буду иметь? - заявила она. - Я очень косвенно отношусь к титулам, их уже столько всяких. Но разве в титулах дело?

Кира Георгиевна также сообщила, что она по возможности с удовольствием посетит грядущий Одесский международный кинофестиваль.

- Я хорошо отношусь ко всем фестивалям, считаю, что это очень хорошо, когда кино показывают и смотрят. И так же я отношусь к одесскому фестивалю. Если здоровье позволит, то, конечно, я пойду. Я люблю смотреть кино, кино - это мое счастье, - поделилась режиссер.

Одесса-Медиа 2017.07.03 15:19

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