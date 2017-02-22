Киркоров призвал бойкотировать Евровидение

Российский певец Филипп Киркоров разочаровался в международном музыкальном конкурсе Евровидение и призвал не ехать "туда, где нас не ждут". Об этом пишет Комсомольская правда.

"После того, что произошло в прошлом году, не вижу никакого смысла в участии в этом конкурсе", - сказал Киркоров.

Он подчеркнул, что в прошлом году "кучка каких-то решал" необоснованно поставила "непонятно на каком основании" участнику от России Сергею Лазареву "нули".

"Какой смысл участвовать в конкурсе, в котором просто сводят счеты с нашей страной? Зачем ехать туда, где нас не ждут?", - отметил Киркоров.

Тем временем в России еще не определились с участником Евровидения-2017. По информации СМИ, если сначала главным кандидатом на поездку в Киев считался Александр Панайотов. То сейчас на рассмотрении две кандидатуры - победительница шоу "Голос" Дарья Антонюк и один из бывших участников Евровидения, фамилию которого пока держат в секрете.

Как сообщал Корреспондент.net, на минувших выходных определились все финалисты национального отбора на Евровидение-2017 от Украины.

Напомним, в этом году Евровидение проводится в Киеве, так как в конкурсе 2016 года победила украинская певица Джамала. Даты полуфиналов - 9 мая и 11 мая, финал пройдет 13 мая.