Китай зацікавлений у поглибленні співпраці з Україною в галузі космосу

Представники Державного космічного агентства (ДКА) та Китайської національна космічної адміністрації (КНКА) провели робочу зустріч з питань співробітництва в галузі космосу.

Про це повідомили в пресслужбі ДКА.

Зазначається, що зустріч проходила в режимі онлайн між головою ДКА Володимиром Тафтаєм та керівником КНКА Чжаном Кецзянем.

Очільники космічних агентств поінформували про поточний стан розвитку космічних галузей України та Китаю та розглянули актуальні питання українсько-китайського співробітництва у космічній сфері.

Зокрема, йшлося про наявність усіх передумов для поглиблення співробітництва між країнами в галузі космосу в рамках взаємовигідних проєктів.

На зустрічі також були присутні надзвичайний та повноважний посол КНР в Україні Фань Сянжунь і тимчасово повірений у справах України в КНР Жанна Лещинська.

https://rubryka.com