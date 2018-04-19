Китайская провинция Хайнань отменила визы для украинцев

Туристы, которые будут приезжать на остров Хайнань, смогут находиться там без визы до 30 дней

Китайская провинция Хайнань отметила визы для украинцев и граждан еще 59 стран. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.

Безвизовый режим начнет работать с 1 мая. Туристы смогут находится в провинции 30 дней.

Новые правила будут работать как для туристических групп, так и для одиночных туристов, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами турагентств.

В этом году посольство Украины в Китае открыло три новых визовых центра - в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.