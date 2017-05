Классный Киев: украинский город надеется, что Евровидение подстегнет туризм (The Guardian, Великобритания)

Киев сверкает и сияет, когда весеннее солнце отражается в позолоченных куполах церквей в стиле барокко. Снежные берега начинают таять; плечи опускаются и лица смягчаются. Город и его люди выглядят обновленными.

Возможно, репутация Киева определяется политической нестабильностью (во время протестной революции на Майдане зимой 2013-2014 годов), но сегодняшние гости вряд ли ее увидят. Вместо этого город предлагает туристам вкус барной жизни, уникальный, смягченный — по крайней мере, на этой неделе, — с привкусом китча Евровидения.

Количество гостей на Украине никогда не было огромным (в 2013 году там побывали 81 тысяча британцев), но Киев заслуживает большего и надеется, что конкурс Евровидение снова пробудит интерес, а дешевые рейсы Ryanair из Станстеда (начиная с октября) привлекут больше британских туристов. Но что действительно может увеличить число посетителей, так это творческая острота города: оживленное экспериментальное искусство, ночная жизнь, аутсайдерская атмосфера.

В субботу вечером «Alchemist Bar» на улице Шота Руставели объявляет о себе гитарным саунд-чеком. Мы следуем за шумом в подвал, где человек с бородкой ходит по сцене, настраивая гитару. Сегодня выступает группа The Good, The Bad и The Ugly, они начнут с кавера на «Return to Sender». Это ироническое начало, но оно поднимет толпу, в основном, в винтажной одежде. За дешевыми ретро-коктейлями (3.50 фунта) мы говорим о составе нового киевского фестиваля Atlas Weekend в июне. В этом году британские исполнители Nothing But Thieves и The Prodigy будут играть с местными группами, такими как The Hardkiss и Pianoboy.

«Киев не так часто посещают поп-звезды, поэтому мы стараемся сосредоточиться на наших собственных исполнителях, таких как Dakh Daughters (авангардная женская группа, состоящая из семи участниц; играла для протестующих на Майдане, выступит на Atlas Weekend — прим. ред.)», — говорит Богдан, тоже музыкант.

«Это один из лучших городов для техно и андеграунд-вечеринок», — добавляет его друг Павел.

На следующее утро книжный магазин-кафе «Хармс» во дворе на Владимирской улице переполнен людьми, просматривающими старые пластинки. На полках — винтажные камеры, на стенах — абстрактные фотографии Polaroid. Я разговариваю с парой за соседним столом, они поклонники Pianoboy (настоящее имя Дмитрий Шуров), местного композитора и музыканта.

Позже мы с Шуровым заказываем чай в своем любимом кафе «На Станиславского». Это переполненное, богемное место с ковриками на полу и ироничным искусством на стенах. Шуров говорит, что культура — это одна из тех немногих сфер на Украине, которая не переживает кризис, и что музыкантам доверяют больше, чем политикам. «Так не должно быть: это больно».

Он также считает Евровидение позитивной силой. «Единственное, что люди знают об Украине, — это Чернобыль и война. „Евровидение" — это нечто хорошее на Украине. Киев похож на европейскую Индию. Он мистический и непредсказуемый, его энергетика хаотична. Скрытые таланты повсюду. У нас есть молодые люди, которые смотрят за пределы, живя в беспорядочном месте и пытаясь справляться с войной и революцией. Несмотря на все, это отличный город, где люди могут творить».

Сидя в этом богемном кафе, трудно не разделять оптимизм Шурова. Пусть сюда приедут больше людей.

Кэролин Иден