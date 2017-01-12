Кличко и Ломаченко вошли в топ-10 боксеров по заработкам в ринге - Forbes

Владимир шестой в списке самых высокооплачиваемых боксеров, Василий - десятый.

Владимир Кличко находится на шестой строчке рейтинга

Братство Кличко Авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг потенциально самых высокооплачиваемых боксеров мира. В топ-10 попали два украинца - экс-чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO Владимир Кличко и чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко. Вместе с Энтони Джошуа Владимир делит шестое место, а Василий разместился на 10-й строчке.

Первое место продолжает удерживать мексиканец Сауль Альварес, на второе поднялся американец Андре Уорд, потеснивший Геннадия Головкина.

Отметим, что рейтинг составлялся по принципу фактических доходов спортсменов на ринге, рекламные контракты в расчет не брались.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Сауль Альварес

2. Андре Уорд

3. Геннадий Головкин

4. Сергей Ковалёв

5. Мэнни Пакьяо

6. Владимир Кличко

6. Энтони Джошуа

7. Кит Тёрман

8. Дионтэй Уайлдер

9. Теренс Кроуфорд

10. Василий Ломаченко

Василий Ломаченко в прошлом году провел два поединка. В июне украинец нокаутировал в пятом раунде Романа Мартинеса, а в ноябре защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.

Что касается Кличко, то в 2016-м году Владимир не провел ни одного поединка, а следующий бой украинца запланирован на 29 апреля против Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что на бой Кличко - Джошуа было продано 50 тысяч билетов за один день.

По материалам: BoxingScene