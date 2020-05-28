Кличко назвав умови, за яких Київ посилить карантин

У Києві визначили умови, за яких столиці доведеться посилити карантин, введений через епідемію коронавірусу. Про це сьогодні на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Карантин у Києві можуть посилити:

- якщо загальна кількість нових випадків за останні сім днів буде більше, ніж 24 людини на 100 000 жителів міста;

- якщо завантаженість ліжок в лікарнях, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірусу, буде більше 75%;

"Ми поступово впроваджуємо послаблення. Спостерігаємо, як в цій ситуації буде поширюватися вірус. Головне, щоби послаблення не привели до нової хвилі захворюваності", - заявив Кличко.

20 травня Кабмін продовжив карантин в Україні, введений через епідемію коронавірусу, до 22 червня, але він буде адаптивним. Це означає, що в кожному регіоні будуть різні заходи в залежності від ситуації з COVID-19. У МОЗ розповіли, як у міру проходження етапів адаптивного карантину буде відновлюватися соціальне і економічне життя в Україні.