Кличко отжался возле мэрии на кулаках и передал эстафету брату

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие во флешмобе #22PushupChallenge в поддержку ветеранов АТО.

Видео Кличко обнародовал на своей странице в сети Фейсбук.

"Я получил эстафету от патрульной полиции Киева. И сегодня присоединяюсь к флешмобу #22PushupChallenge: 22 отжимания, чтобы поддержать украинских воинов, которые вернулись из зоны АТО", - отметил Виталий Кличко.

Отжавшись на крыльце перед КГГА 22 раза, Киевский городской голова передал эстафету #22PushupChallenge своему брату Владимиру, чтобы распространить акцию в поддержку украинских воинов и за пределами Украины.