Кличко попередив про ймовірність посилення карантину у Києві

Посилення може відбутися у випадку зростання динаміки захворюваності

Мер Києва Віталій Кличко попередив про ймовірність посилення карантину у столиці. Про це він написав у своєму Telegram.

Він підкреслив, що посилення може відбутися у випадку зростання динаміки захворювання.

"Ситуація, насправді, непроста. Особливо - напередодні дати, коли ми збираємося запроваджувати послаблення обмежувальних заходів. І, якщо динаміка захворювання так зростатиме, будь-які послаблення будуть нелогічними і можуть призвести до інфекційного вибуху. І тоді доведеться запроваджувати більш суворий карантин", - підкреслив градоначальник.