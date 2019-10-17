Кличко просят разобраться с платными услугами по поверке счетчиков для населения

Киевляне продолжают жаловаться на на то, что поставщики коммунальных услуг склоняют их как потребителей за собственный счет проводить поверку счетчиков тепловой энергии и воды. Некоторые потребители вынуждены платить до 1600 гривен за поверку приборов учета в квартире. Внимание столичного градоначальника обращают на незаконность такой деятельности "Киевводоканала" и КП "Киевтеплоэнерго".

Об этом стало известно из материала KV Опасный футбол. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (7-13 октября 2019 года).

Депутат Юрий Зубко (фракция "Солидарность") попросил мэра Киева Виталия Кличко выяснить, на каком основании столичные коммунальные предприятия - поставщики коммунальных услуг не выполняют требования законодательства по бесплатной поверке счетчиков учета тепла и воды.

Депутат сообщает, что к нему регулярно поступают жалобы киевлян на то, что поставщики коммунальных услуг обязывают потребителей за собственный счет проводить поверку счетчиков тепловой энергии и воды. Тогда как законом "Про метрологическую деятельность" предусмотрено, что периодическая поверка, обслуживание и ремонт узлов учета обеспечиваются исполнителем коммунальной услуги за счет платы за абонентское обслуживание. В дополнение такая обязанность была неоднократно подтверждена судебной практикой.

"Однако, как отмечают граждане, на сегодняшний день поставщики соответствующих коммунальных услуг (ЧАО "АК "Киевводоканал" (*) и КП "Киевтеплоэнерго" (* * )) отказываются проводить периодическую поверку средств учета в установленном порядке и склоняют граждан проводить такую поверку за собственный счет. При этом стоимость поверки одного счетчика составляет около 400 гривен", - говорится в тексте обращения.

Поскольку в некоторых квартирах таких счетчиков может быть и четыре, поверка оборачивается суммой около 1600 гривен. В дополнение, когда в результате поверки обнаруживается неисправность прибора, это тянет дополнительные траты для граждан на приобретение новых и их установку.

Ранее KV сообщала, что руководство ЧАО "АК "Киевводоканал" намерено осуществить повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение с 2020 года. В частности, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева планируется увеличить с нынешних 20,376 гривны за 1 куб. м до 25,13 гривны за 1 куб. м (увеличение на 19%). В то же время тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) планируется увеличить с нынешних 21,756 гривны до 27,49 гривны (увеличение на 21%).

Отметим, что гендиректором ЧАО АК "Киевводоканал" с апреля 2016 года является Дмитрий Новицкий. С 22 декабря 2018 года директором КП "Киевтеплоэнерго" был назначен Вячеслав Бинд.

КиевВласть.com.ua

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