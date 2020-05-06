Кличко розповів, як в Києві працюватиме громадський транспорт після 11 травня

06 мая 2020, 12:59
 Общество Источник: ТСН.ua

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що від 11 травня громадський транспорт в столиці працюватиме з обмеженням, але кількість маршрутів збільшать.

Про це він сказав під час брифінгу 6 травня.

За словами мера, йдеться лише про наземний транспорт. Однак він працюватиме з обмеженнями мінімум до 22 травня.

"Громадський транспорт на першому етапі послаблення карантину працюватиме в обмеженому режимі. До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, що сьогодні мало охоплені", - сказав Кличко.

Міський голова додав, що бізнес, який починає роботу також повинен вирішити питання довозу співробітників.

Источник: ТСН.ua
 
 
 