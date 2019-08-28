Кличко сделал прививку против дифтерии и столбняка и призвал следовать его примеру

Мэр Киева, глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко сделал прививку против дифтерии и столбняка.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Друзья! Сегодня собственным примером показываю, что прививки делать необходимо. Сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка в Центре первичной медико-санитарной помощи No1 Шевченковского района", - написал Кличко.

Он обратился ко всем родителям столицы с призывом не пренебрегать календарем прививок и позаботиться о здоровье своих детей.

"Хочу подчеркнуть: в случае низкого уровня вакцинации и ухудшение статистических данных о распространении заболеваний, власти Киева будут ограничивать доступ невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать их право на дистанционное образование", - напомнил Кличко.

"В городских клиниках вакцинация бесплатная, если вы подписали декларацию с семейным врачом. Вы не потратите много времени, чтобы сделать прививку. Это - забота о собственном здоровье и здоровье людей, которые рядом", - добавил мэр.

Напомним, ранее замглавы КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что Киев не будет запрещать непривитым детям посещать учреждения образования. Однако, в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью, детей обеспечат правом обучаться дистанционно. Также профильная комиссия КГГА поручила департаментам образования и медицины информировать киевлян о необходимости вакцинации.

В Украине обязательными являются прививки от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ- инфекции.

В конце мая Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации. 14 августа Министерство здравоохранения и Минобразования и науки подтвердили запрет на посещение школ и детсадов детьми, которые не были вакцинированы согласно национальному календарю прививок. В Минздраве подчеркнули, что в условиях эпидемии кори и перед угрозой вспышки дифтерии невакционированные дети могут представлять опасность не только для других детей, но и их семей и учителей.

22 августа антипрививочники вышли на митинг к Офису президена Владимира Зеленского. Они заявили, что запрет противоречит их праву свободного выбора.

По информации Минздрава, в 2017 году не было зафиксировано ни одной смерти от вакцин.