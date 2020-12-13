Кличко: В Києві за минулу добу виявили ще 1125 хворих на коронавірус.

У столиці за минулу добу виявили 1125 хворих на коронавірус. 10 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

"Іще 1125 хворих на коронавірус виявили в Києві за минулу добу. 10 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 1584 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 91 138", - повідомив Кличко.

Захворіли: 602 жінки віком від 18 до 90 років і 437 чоловіків віком від 18 до 91 років. А також 42 дівчинки від п'яти місяців до 17 років та 44 хлопчика від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 54 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 28 817 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі - 291, Дарницькому - 286 та в Деснянському районі - 136 випадків, - зазначив мер Києва. - Пам‘ятайте про елементарні, але такі необхідні правила. Не нехтуйте власним здоров‘ям! Бережіть себе!" - наголосив Віталій Кличко.

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