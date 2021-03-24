Кличко вважає маніпуляцією звернення приватних маршрутних перевізників заборонити їм працювати у локдаун

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі телевізійного каналу "Україна 24" назвав маніпуляцією звернення Асоціації перевізників Києва та Київської області до міської влади про заборону їм працювати під час карантину.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Це виглядає так: мовляв, забороніть, будь ласка, нам працювати, бо ми маємо збитки. Так сьогодні весь комунальний транспорт в місті Києві - дотаційний. Він - не прибутковий. Приватні ж маршрутки - це транспорт приватних перевізників. Вони повинні вирішувати на свій власний розсуд, чи працювати їм. А вимагати заборони маршрутних перевезень - це маніпуляція", - сказав мер Києва.

Мер столиці наголосив, що закликає киян користуватися громадським транспорт лише за крайньої потреби в умовах суворих обмежень.

Раніше у Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили, що на комунальних маршрутах працює 1 131 одиниця громадського транспорту.

Асоціація перевізників Києва повідомила, що перевізники вирішили підвищити вартість проїзду у маршрутках на 25% - з 8 до 10 гривень.