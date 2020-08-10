Кличко забезпечить незахищені категорії киян засобами захисту від коронавирусу

60 тисяч соціально незахищених киян різних категорій найближчим часом отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту.

Столична влада збільшить підтримку соціально незахищених категорій киян у зв'язку з поширенням COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні, опублікованому на його facebook-сторінці.

"На жаль, число хворих COVID-19 в столиці збільшується ... Соціально незахищеним жителям столиці місто приділяє особливу увагу. Ми допомагаємо як можемо: виплачуємо грошову допомогу, видаємо продуктові набори та іншу допомогу", - сказав мер.

Зокрема, понад 60 тисяч соціально незахищених киян різних категорій найближчим часом отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту і пам'яткою з рекомендаціями фахівців з профілактики коронавірусу та інструкцією, що робити й куди звертатися в разі появи симптомів захворювання.

Віталій Кличко подякував медикам, міським службам, волонтерам та небайдужим киянам, з якими столиця "єдиною командою бореться з поширенням коронавірусу".

Він закликав киян зберігати пильність і неухильно дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе і своїх близьких: "Бережіть себе. Разом ми подолаємо всі виклики".

За даними Міністерства охорони здоров'я України, Львівська область і Київ лідирують за кількістю хворих COVID-19 за весь час епідемії коронавірусу. За минулу добу в Києві виявлено 66 нових випадків, усього в столиці 9,5 тис. інфікованих.