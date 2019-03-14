Климкин: Мифы о вреде вакцинации в Украине распространяли из РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что мифы против вакцинации в Украине в социальных сетях распространяли из аккаунтов, связанных с Россией.

По словам чиновника, исследователи проанализировали тысячи сообщений в соцсетях, которые распространяли мифы против вакцинации. Выяснилось, что большинство из них, как и в случае с вмешательством в выборы в США, были связаны с Россией.

Климкин подчеркнул, что именно таким образом и подрывают общественное доверие к усилиям системы здравоохранения, которое будет направлено на повышение уровня вакцинации населения в Украине.

Глава МИД Украины отметил, что Россия использует критическую эпидемиологическую ситуацию как аргумент в своих failed state упреках в сторону Украины и других стран. Отмечается, что такая дезинформационная кампания является неотъемлемой составляющей гибридной войны России против человечества.

Напомним, согласно данным ЮНИСЕФ , количество заболевших корью в Украине является самым большим в мире по результатам 2018 года. В Всемирной организации здравоохранения сообщили, что наибольшее количество случаев заболевания корью 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдалось в Украине, Филиппинах и Бразилии. Сообщается, что в Украине только за 2018 год зарегистрировано 35 120 случаев инфицирования, что больше чем у второго и третьего мест вместе взятых. На Филиппинах, которое заняло второе место, зарегистрировали 15 599 случаев в 2018 году, а в Бразилии - 10 262 случая.

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