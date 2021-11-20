Клуб Ярмоленка викупить конкурента для українця

28-річний англійський атакуючий півзахисник «Манчестер Юнайтед» Джессі Лінгард найближчої зими перебереться в лондонський Вест Хем на умовах повноцінного контракту.

За викуп орендованого футболіста «молотобійці» заплатять €12 мільйонів.

«Манчестер Юнайтед» же з радістю продасть футболіста, контракт якого спливає наступного літа.

Нагадаємо, що форвард перебрався у «Вест Хем» минулого сезону на правах оренди.

Лінгард у нинішньому сезоні провів за «червоних дияволів» 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив два м’ячі та віддав одну результативну передачу.

Джессі може грати на позиції правого вінгера. Таким чином він буде конкурентом для 32-річного українського гравця «Вест Хема» Андрія Ярмоленка.

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