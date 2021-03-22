КМДА: столичний транспорт працюватиме з протиепідемічними обмеженнями

Столиця не зупинятиме роботу громадського транспорту, проте він працюватиме з суворим дотриманням протиепідемічних норм. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Кабінет Міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки. Уряд надав повноваження регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо карантинних обмежень в роботі громадського транспорту, - зазначив Микола Поворозник.

Він поінформував, що сьогодні на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалили рішення не зупиняти роботу громадського транспорту столиці - наземного та метрополітену.

Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50 відсотків місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу і визначені в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.Автобуси, трамваї та тролейбуси курсуватимуть з наповненістю не більше 50 відсотків місць

"Наголошую на необхідності неухильного дотримання пасажирами протиепідемічних правил - маскового режиму та соціальної дистанції! - сказав Микола Поворозник та закликав, - Будьте відповідальними! Місто сьогодні робить все для того, щоб не допустити транспортної та економічної кризи і колапсу медичної системи!.

Нагадаємо, Київ потрапив до "червоної зони". Водночас враховуючи стрімкі темпи поширення хвороби Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ввела низку обмежень з 20 березня по 9 квітня.

"Вечірній Київ"

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