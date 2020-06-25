КМДА заборонила діяльність дитячих таборів та оздоровчих закладів на період карантину

Київська міськдержадміністрація заборонила на період дії карантину до 31 липня діяльність дитячих таборів і оздоровчих закладів

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Враховуючи поширення захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID- 19, прийнято рішення про недоцільність відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Це означає, що на період дії карантину, до 31 липня 2020 року, забороняється діяльність цих закладів", - йдеться у повідомленні.

Водночас на відповідних територіях забезпечуватимуть дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів для подальшого відкриття.

За словами заступниці директорки Департаменту молоді та спорту Людмили Панченко, на території Києва налічується 8 закладів, що розташовані у позаміській зоні.

"За інформацією їхніх керівників, до подальшого відкриття готові 7 закладів, а саме: МДЦ "Артек", ДОЗ "Хвиля", ДОТ "Сокіл", ДОК "Антей", ОТ "Лідер", ДОТ "Лісовий", ДПЗОВ "Пуща-Водиця". ДЗСТ "Жовтень", який є підрозділом дочірнього підприємства "Клінічний санаторій "Жовтень", відкриватися в 2020 році не планує", - зазначила Панченко.

Крім того, враховуючи встановлення режиму надзвичайної ситуації у Києві та країні, прийнято рішення про перевірку вищезазначених закладів після надходження від Міністерства охорони здоров'я України офіційних роз'яснень і тимчасових рекомендацій щодо функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також відповідних алгоритмів дій працівників цих закладів після зняття карантинних обмежень.

Раніше, 16 червня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що дитячі оздоровчі табори в Україні вирішили не відкривати щонайменше до 1 липня 2020 року