Книжковий ринок виріс утричі завдяки програмі “єПідтримка”

Програма “єПідтримка”, завдяки якій українці можуть витратити тисячу за вакцинацію на книги, суттєво підтримала видавців.

“Якщо говорити про сьогоднішню ситуацію на книжковому ринку, безумовно, жахливим був 2020 рік, під час якого продаж книжок упав приблизно на 35-40%. У 2021 році падіння трохи пригальмувалося, але воно було. І був дуже сильний хід української влади, коли наприкінці 2021 року запровадили програму “єПідтримка”. І ми сьогодні маємо приблизно триразове зростання книжкового ринку в порівнянні з тим самим періодом минулого року”, — повідомив генеральний директор та основний власник видавництва “Фоліо” (м. Харків) Олександр Красовицький.

Красовицький зазначив, що програма “єПідтримка” повернула до книгарень не лише колишніх читачів, а й привернула увагу людей, які раніше не купували книги.

“До книгарень (як вуличних, так і в інтернеті) прийшли люди, які, можливо, ніколи раніше не купували книги або не купували останні 20-30 років. Це дуже важливий ефект, тому що багато хто з них повернеться на книжковий ринок вже зі своїми грошима. Це питання не стільки грошей, тому що книга не набагато дорожча за найпростіші продукти харчування. А це питання звички, менталітету, якогось набору умовностей, і зараз ці умовності були поламані”, — акцентував він.

Звісно, важливим чинником у розвитку книжкового ринку є ціна. Її можна знизити шляхом, наприклад, видання книг у м’якій обкладинці. Красовицький уточнив, що собівартість покетбуків у півтора-два, іноді навіть утричі нижча, ніж аналогів на хорошому папері та у твердій палітурці. Але для виходу на прибуток все одно потрібні великі тиражі.

“У розвинених країнах частка книг у м’якій обкладинці дуже велика. В Україні вона маленька. Чому? Тому що низькі тиражі. За низьких тиражів ефект зниження ціни від переходу до м’якої обкладинки майже нівелюється. Щойно на книжковому ринку України будуть тиражі хоча б у середньому 5 тис. (примірників – ред.), то й ринок стане справжнім ринком, і книга у м’якій обкладинці ввійде до кожного дому”, — розповів він.

Наступним чинником, який допоможе розвитку книжкового ринку в Україні, є запровадження певної монополії вітчизняної літератури.

“Безумовно, ще одним фактором дуже важливим є те, що Україна має нарешті стати монопольним книжковим ринком, як монопольними є більшість книжкових ринків у світі. Наприклад, Франція не ввозить французькі книги з-за кордону. Канада чи Америка не ввозять (англомовні – ред.) книги з Великої Британії”, — пояснив видавець.

За даними Міністерства культури та інформаційної політики України, за програмою “єПідтримка” українці витратили на культуру та креативні індустрії майже 1,8 млрд грн. Серед найпопулярніших видів витрат: книжкові магазини – 908 млн грн; кінотеатри – 579 млн грн; театри, концерти та розважальні послуги – 302 млн грн.

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