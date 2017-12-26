Князев заявил о задержании преступной группировки, которая убивала и похищала людей в Киеве

Правоохранители задержали членов преступной организации, которых подозревают в причастности к нескольким убийствам и похищениям людей в Киеве. Об этом на пресс-конференции по итогам года заявил глава Нацполиции Сергей Князев. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Как рассказал Князев, в ходе спецоперации были задержаны пять членов группировки, а также ее лидер, скрывавшийся за границей.

"19 декабря во время спецоперации по задержанию преступной организации на территории шести регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков и задержаны пять активных членов преступной группировки.

Организатор задержан на территории соседнего государства. Нам помогали работники полиции Молдавии, Румынии, Израиля, сейчас имеем контакты с правоохранительными органами Италии по документированию этой преступной группы", - заявил он.

Задержанных подозревают в совершении ряда резонансных преступлений в Киеве, включая убийства и похищения людей. Так, им инкриминируют организацию и исполнение убийства и. о. директора "Укрспирта" Виктора Панкова в мае этого года.

"30 мая в Дарницкое подразделение по спецлинии "102" поступило сообщение, что в 8:17 неизвестный с заднего пассажирского сиденья автомобиля осуществил расстрел гражданина 1968 года рождения, который занимал одну из руководящих должностей в государственном учреждении", - заявил Князев.

Он также перечислил весь послужной список задержанных злоумышленников.

"29 марта 2017 неустановленные лица совершили нападение на гражданина с применением металлических дубинок - прямо при выходе из подъезда забили металлическими дубинками и расстреляли из оружия. Человек, к счастью, выжил. Нападавшие были в балаклавах, работники полиции констатировали и собрали жалкие доказательства с места происшествия, и первоначальные меры не принесли никакого эффекта. 1 мая неустановленные лица, находясь на территории одного из учебных заведений Киева, осуществили взрыв, заложили МОН-50 - мину, такую, которая была заложена под днищем автомобиля Шеремета, и осуществили взрыв прямо возле учебного заведения. Объектом посягательства был один из предпринимателей города, он случайно выжил, его ранило осколками, но он не попал в эпицентр взрыва. 23 июня в Киеве на ул. Тургеневской во время движения автомобиля "Тойота-Лендкрузер" в передней части кузова произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего водитель получил телесные повреждения. И вот мы эффектно реализовали это расследование, на прошлой неделе преступники арестованы, кстати, безальтернативный арест", - рассказал Князев.