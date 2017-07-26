Кобзон лишился звания "Почетный гражданин Славянска"

Советский и российский эстрадный певец, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон лишился звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области, сообщают "Новости Донбасса".

Сообщается, что данное решение принял городской совет Славянска на очередной сессии в среду, 26 июля. За лишение звания проголосовали 23 депутата, двое депутатов участия в голосовании не принимали. В пояснительной записке городского совета сказано, что лишить Кобзона звания почетного гражданина, которое он носит с 1999 года, предложили представители местных общественных организаций.

Забрать у Кобзона присвоенное звание почетного гражданина предлагалось и раньше. Впервые такое предложение поступило после освобождения города от незаконных вооруженных формирований "ДНР" летом 2014 года. Однако уже 2015 году местные власти отказались от рассмотрения данного вопроса. Весной текущего года специальная комиссия направила ряд документов в прокуратуру и Службу безопасности Украины для того, чтобы получить рекомендации по лишению звания российского певца.

По словам представителей городского совета, решение лишить Кобзона звания члены специально назначенной комиссии приняли единогласно. При этом причина такого решения в записке не указана.

Стоит отметить, что депутат Государственной думы РФ несколько раз приезжал на территорию подконтрольную боевикам, делал заявления о поддержке боевиков, а лидеры группировок Л/ДНР вручили артисту награду "За заслуги перед "ДНР/ЛНР".