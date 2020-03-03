Количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к сотне тысяч человек

По состоянию на утро 3 марта в мире количество людей, зараженных коронавирусом Covid-19, возросло до 90,8 тыс. Вирус-убийца унес 3 тыс. 117 жизней.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Наибольшее количество инфицированных - на территории материкового Китая: 80,1 тыс. зараженных и 2 тыс. 943 погибших.

Кроме того, резкая вспышка Covid-19 наблюдается в Италии, где коронавирусом заразились 2036 пациентов, 52 человека погибли. Сообщается о более чем 1,5 тыс. заболевших. На территории страны уже зафиксировано 66 летальных случаев от коронавируса.

Напомним, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

Также напомним, за минувшие сутки в мире зафиксировано 1800 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о готовности медицинского персонала к возможному появлению и локализации новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Минздраве, в Украине проверяют четырех человек на коронавирус.