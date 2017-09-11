Количество иностранных туристов в Украине снизилось более чем в три раза

За первое полугодие этого года в Украину приехало с целью туризма 19,2 тыс. иностранцев, что в 3,4 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Как сообщается, за первое полугодие 2017 года в Украину въехало 6,3 млн иностранцев, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В 94,1% случаев иностранцы приезжали в Украину с целью частных путешествий.

Отметим, за аналогичный период прошлого года с этой же целью Украину посетило на 6,8% иностранцев меньше. В то же время количество иностранцев, прибывших в Украину с целью туризма, снизилась в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

"Больше всего иностранных граждан, прибывших в Украину в I полугодии 2017 года были из Молдовы, Беларуси, России, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Израиля, Германии", - говорится в сообщении.

По сравнению с I полугодием прошлого года количество иностранных туристов увеличилось из Беларуси - на 373,2 тыс. человек, из Турции - на 27,6 тыс. человек, из Венгрии - на 26,7 тыс. человек, из Молдовы - на 26,3 тыс. человек, из Румынии - на 25,8 тыс. человек, из России - на 24,1 тыс. человек, из Израиля - на 23,4 тыс. человек, из Германии - на 17,1 тыс. человек.

При этом произошло уменьшение количества туристов в Украину из Словакии - на 37,9 тыс. человек и Польши - на 2,5 тыс. человек.