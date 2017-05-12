Количество миллионеров в Украине сократилось на четверть - ГФС

В 2016 году количество миллионеров в Украине сократилось на 25%. Об этом сообщил и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам М.Продана, за прошлый год 3504 человека задекларировали доход свыше одного миллиона гривен. Это на 1180 человек меньше, чем в 2015 году.

В то же время, несмотря на уменьшение количества миллионеров, общие суммы их доходов по сравнению с предыдущим годом выросли на 13% или на 3,2 млрд грн.

"Подавляющее большинство граждан, которые задекларировали более 1 млн грн, на учете в Киеве - 1686. В Харьковской области насчитывается 287 миллионеров, в Днепропетровской - 216, в Одесской - 211", - рассказал М.Продан.

Также он сообщил, что в целом в течение нынешней декларационной кампании декларации об имущественном состоянии и доходах подали почти 513 тысяч граждан. Общая сумма задекларированных доходов составляет 50,8 млрд грн, что на 1,4 млрд грн (или на 4%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Напомним, по меньшей мере трое жителей Днепропетровской области с начала года стали миллионерами благодаря лотереям.