Количество обстрелов на Донбассе возросло до 26, двое бойцов погибли

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники за прошедшие сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибло двое украинских военных, четверо - получили ранения, а еще один - боевое травмирование. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил 20 обстрелов: пять раз возле Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды неподалеку от Авдеевки - из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов; три раза у Водяного на Приазовья - из гранатометов и стрелкового оружия, дважды в районе Новогнатовки - из вооружения БМП-1 и гранатометов; возле Опытного - из миномета калибра 82 мм; дважды неподалеку от Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды возле Новотроицкого - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Пищевика - из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Лебединского - со станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов: возле Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку от Луганского - из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Золотого - из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Майского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала этих суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": два раза возле Лебединского - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов; дважды возле Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Сначала этих суток о погибших и раненых не сообщалось.

Напомним, вчера в Минске состоялась встреча трехсторонней контактной группы, однако она завершилась безрезультатно. Стороны ТКГ так и не смогли договориться о новых датах разведения войск.

Кроме того, стороны не смогли согласовать обмен пленными, а также возобновление социальных выплат жителям оккупированного Донбасса.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что количество нарушений перемирия на Донбассе резко возросло.