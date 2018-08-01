Количество отравившихся шаурмой в Киеве увеличилось до 70 человек

Количество лиц, получивших пищевое отравление после употребления уличной шаурмы в Киеве, возросло. По состоянию на 17:00 среды, 1 августа в столице было зафиксировано 70 отравившихся, в том числе - 10 детей. 60 из них госпитализированы сообщает Госпродпотребслужба.

Предварительный диагноз, который медики поставили пострадавшим, - сальмонеллез. Также известно о четырех случаях отравления в Киевской области.

33 человека, в том числе три ребенка, ели шаурму, приобретенную в автоприцепе "Купава" на станции метро "Дарница".

26 случаев, в том чиле, отравление двоих детей, в Службе связывают с употреблением шаурмы и сосисок в лаваше с майонезом, купленных в МАФ возле кафе "Речной порт" на Почтовой площади.

11 человек, в том числе пятеро детей, отравились после употребления шаурмы из МАФ возле супермаркета VARUS на Оболонском проспекте.

Кроме того, беременная женщина отравилась, съев шаурму, приобретенную в киоске на станции метро "Лесная".

"Эпидемиологическое расследование продолжается", - подытожили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, 31 июля киевская полиция сообщила об отравлении 30 человек в Днепровском районе столицы, которые употребляли шаурму на Броварском проспекте. Пострадавших доставили в больницу, одна пострадавшая от госпитализации отказалась.

Правоохранители изъяли продукцию и оборудование торговой точки. Назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания.

В Единый реестр досудебных расследований были внесены ведомости о признаках нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста, или до трех лет ограничения свободы.